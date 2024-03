UEFA EURO 2024, si chiude il tabellone: tutti i gironi

Ultimi tre posti per UEFA EURO 2024 assegnati. Storica qualificazione per la Georgia, che elimina la Grecia ai calci di rigore. Il dischetto decide anche la sfida tra Galles e Polonia. Decisiva la parata di Szczęsny su James. Passa negli ultimi minuti di gara l’Ucraina. Nel finale è Mudryk a regalare alla nazionale guidata da Rebrov il pass per la Germania. Azzurri nel Gruppo B con Spagna, Croazia e Albania.

I gironi di UEFA EURO 2024:

GRUPPO A: Germania, Scozia, Ungheria, Svizzera

GRUPPO B: Spagna, Croazia, ITALIA, Albania

GRUPPO C: Slovenia, Danimarca, Serbia, Inghilterra

GRUPPO D: Polonia, Olanda, Austria, Francia

GRUPPO E: Belgio, Slovacchia, Romania, Ucraina

GRUPPO F: Turchia, Georgia, Portogallo, Repubblica Ceca