Spareggi UEFA EURO 2024: i risultati delle finali e gironi delle qualificate

Impresa storica per la Georgia. Mudryk manda l'Ucraina in Germania. Szczęsny regala la quinta partecipazione consecutiva alla Polonia.

Storica impresa della Georgia, che si qualifica agli Europei per la prima volta nella sua storia, eliminando la Grecia ai calci di rigore. Decisivi gli errori dal dischetto di Bakasetas e Giakoumakis per gli ellenici. Passa anche l’Ucraina. La formazione guidata da Rebrov vince, come già accaduto nelle semifinali, nei minuti conclusivi della gara. Vantaggio Islanda al 30′ con il genoano Guðmundsson. I gialloblù reagiscono nella ripresa, trovando il pari con il centrocampista del Girona Cyhankov e la rete qualificazione con Mudryk. Anche Galles e Polonia concludono la gara a reti inviolate e arrivano al tutto per tutto dal dischetto. James si lascia ipnotizzare dal portiere bianconero Szczęsny, che manda la nazionale di Probierz. Quinta partecipazione consecutiva per la Polonia.

Risultati degli spareggi di UEFA EURO 2024:

Georgia-Grecia 0-0 (4-2 d.c.r)

Ucraina-Islanda 2-1

30′ Guðmundsson (I); 54′ Cyhankov (U); 84′ Mudryk (U)

Galles-Polonia 0-0 (4-5 d.c.r)

Gironi delle qualificate:

Gruppo D: POLONIA con Olanda, Austria, Francia

Gruppo E: UCRAINA con Belgio, Slovacchia, Romania

Gruppo F: GEORGIA con Turchia, Portogallo, Repubblica Ceca