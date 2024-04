Frosinone-Salernitana, probabili formazioni e dove vederla

Il Frosinone ha bisogno di punti per salvarsi e restare in corsa contro una Salernitana che perdendo questa sfida sarebbe matematicamente retrocessa in Serie B a quattro giornate dal termine. Entrambe le squadre hanno ottenuto una sola vittoria nelle ultime 20 gare di Serie A e, inoltre, i ciociari non vincono dal 21 gennaio 2024 contro il Cagliari mentre i campani dal 30 dicembre 2023 contro il Verona. Il match sarà visibile in diretta su Sky e in streaming su Now TV, Skygo e DAZN venerdì 26 aprile alle ore 20:45.

Probabili formazioni Frosinone-Salernitana

FROSINONE (3-4-2-1): Turati; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Mazzitelli, Barrenechea, Valeri; Soulé, Brescianini; Cheddira. All. Di Francesco

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Fazio, Manolas, Pirola; Pierozzi, Coulibaly, Basic, Bradaric; Tchaouna, Martegani; Ikwuemesi. All. Colantuono