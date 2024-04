Buongiorno sogna accoppiata derby ed Europeo | Juric vuole lo sgambetto alla Juventus

Sulla Gazzetta spazio al Torino: occhi azzurri anche per i granata. Tenuti in considerazione da Spalletti tre giocatori che quest’anno hanno dato grande prova di forza nelle file di Juric. Al derby di sabato devono dimostrare quanto valgono. Uno su tutti il capitano: Alessandro Buongiorno, difensore che è stabilmente nel gruppo dell’Italia da tempo e questo sabato è pronto al confronto con Dusan Vlahovic. Gli altri due a sognare il pass per giocare l’Europeo sono Ricci e Bellanova (rivitalizzato da Juric quest’anno dopo la scorsa stagione all’Inter non al massimo della forma).

Derby della Mole | Affrontare Vlahovic per sognare la Germania

Buongiorno è atteso da una serata da gomiti larghi e caratteri forti contro il bianconero Viahavic. Reggere l’urto potrà valere un’enorme ipoteca verso l’Europeo. Da torinese e tifoso granata, Alessandro sente l’attesa per questa sfida come pochi altri. All’andata non c’era (perché infortunato), stavolta si presenta al massimo della forma. Alla Juve non ha mai segnato in carriera, ci proverà su angoli e punizioni. Il colpo di testa è il suo marchio di fabbrica: sarebbe l’apoteosi.

Buongiorno, Raoul Bellanova e Samuele Ricci, tre ragazzi all’acme della forma sotto i “metodi Juric”: per ciascuno di loco la grande sfida contro la Juventus si porterà dietro un significato particolare.