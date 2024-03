Ecuador-Italia, Spalletti: “Tournèe ottima, bilancio positivo. Nel calcio sono tutte squadre di livello”

Intervenuto al termine della partita contro l’Ecuador ai microfoni della Rai, il ct Luciano Spalletti ha commentato la vittoria di questa sera grazie ai gol di Pellegrini e Barella nonostante non poca sofferenza degli azzurri soprattutto nel finale.

Spalletti: “L’importante è essere squadra”

Come giudica la prestazione? “Siamo sempre stati squadra anche quando loro hanno preso più campo nel secondo tempo. Abbiamo difeso di più ma l’importante è essere squadra. All’inizio potevamo fare un altro gol ma la squadra si è comportata bene”.

Un bilancio della tournée negli Stati Uniti? “La tournée è stata ottima. Il bilancio è molto positivo. Abbiamo avuto a che fare con ragazzi serissimi. L’organizzazione è stata perfetta, c’erano spostamenti continui. Abbiamo fatto due buone partite”.

Che avversarie avete incontrato? “Tutte ormai sono squadre di livello dove bisogna riuscire a trovare di vincere la partita. Non c’è qualcosa che ti è concesso per superiorità. Non c’è qualcuno di superiore nel calcio. Abbiamo fatto due buone prestazioni, ci sono cose da mettere a posto però da partite così diventa facile delle analisi e tirare fuori cose positive”.