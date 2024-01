Cagliari-Bologna, probabili formazioni e dove vederla

Per la 20° giornata di Serie A il Bologna di Thiago Motta va a far visita al Cagliari di Ranieri nel match delle 15.00

Nemmeno il tempo di metabolizzare la sconfitta nella sfida di Coppa Italia arrivata ai calci di rigore contro la Fiorentina, che il Bologna affronterà subito la difficile trasferta contro il Cagliari in piena lotta per non retrocedere. Gli emiliani arrivano a questa sfida con il 5° posto in classifica a -1 uno dal quattro posto. Nelle ultime 4 giornate i ragazzi di Thiago Motta hanno totalizzato due vittorie una sconfitta e un pareggio. I sardi invece arrivano a questa gara al 17° posto a +1 sul diciottesimo che vorrebbe dire Serie B. Nelle ultime quattro partite, la truppa di Ranieri ha messo a referto due sconfitte e due pareggi. L’ultimo precedente risale alla stagione 2021/2022, fu il Cagliari a spuntarla per 2-1. La sfida con fischio d’inizio alle 15.00, sarà visibile in esclusiva su DAZN.

Le probabili formazioni:

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Nandez, Makoumbou, Jankto; Viola; Pavoletti, Petagna. All: Ranieri

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Moro, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Van Hooijdonk. All: Thiago Motta