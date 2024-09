Cagliari-Napoli, le ultimissime sulle formazioni

La vittoria contro il Parma ha fatto respirare per un po’ il Napoli di Antonio Conte, che dopo due settimane si aspetta ben altro. Tutto confermato per Conte, che conferma Neres e Lukaku davanti così come il 3-5-2 di Nicola.

Cagliari-Napoli, le probabili formazioni:

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Azzi, Deiola, Marin, Gaetano, Augello; Luvumbo, Piccoli. All. Nicola.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Olivera; Neres, Kvaratskhelia; Lukaku. All. Conte.