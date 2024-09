Conte, stoccata all’Inter: “Quando arrivai Appiano Gentile era un disastro”

Il presidente e famiglia De Laurentiis si sono impegnati per 20 anni, oggi è sempre più difficile impegnarsi per così tanto tempo e trovare una famiglia italiana che si impegni in questa maniera per una squadra con una piazza così importante. A lui vanno riconosciuti grandi meriti per il percorso fatto, il Napoli è stato preso quando era in Serie C ed è stato portato a grandissimi livelli. Aver sentito le parole del presidente, anche la sua commozione nel parlare di questi venti anni, fa capire quanto comunque la sua famiglia sia impegnata verso Napoli e i napoletani. È stato molto importante, ha parlato anche di una crescita anche fuori dal campo. Io vengo da esperienze inglesi dove so l’importanza di un centro sportivo, dove mettere la prima squadra e il settore giovanile, far respirare a tutti la stessa aria e la stessa mentalità. Penso siano tasselli importanti.