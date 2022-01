Calciomercato Atalanta, colpo scudetto per Gasp: di chi si tratta

Continua la caccia agli acquisti per l’Atalanta di Percassi. Il club bergamasco vuole continuare a credere al sogno chiamato “Scudetto” e per farlo Gasperini ha bisogno di nuovi rinforzi dal mercato, nonostante l’arrivo di Boga. Il tecnico si aspetta due nuovi acquisti, uno sulla fascia e un nuovo attaccante, visto il futuro incerto di Muriel.

LEGGI ANCHE:

Oltre a Muriel chi potrebbe lasciare Bergamo è Hateboer. Il terzino dell’Atalanta ha chiesto al ds Sartori di essere ceduto potrebbe lasciare Bergamo visto che il calciatore ha diverse richieste in Premier League, con il Newcastle su tutti, pronto a rivoluzionare la rosa grazie alla nuova proprietà araba. Prima di dover lasciar partire il calciatore, il ds Sartori vuole trovare il suo sostituto, che avrebbe individuato in Manuel Lazzari, terzino destro della Lazio che non riesce ad esprimersi al meglio nella nuova difesa a 4 di Mister Sarri. Il giocatore è in uscita dalla Lazio e Gasperini considera perfetto il giocatore per il suo modulo.