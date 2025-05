La Lazio è in un forte momento di indecisione. Non solo si pensa al futuro della panchina, anche a quello dei giocatori, non tutti resteranno in capitale, soprattutto coloro che hanno forti ambizioni o cessioni relative a chi non ha convinto quest’anno. Tra i vari nomi in dubbio c’è anche quello di Romagnoli.

Lazio, rinnovo vicino per Romagnoli

Uno dei grandi dubbi della Lazio in vista della prossima stagione di Serie A è quello legato al destino del proprio difensore Alessio Romagnoli, ancora in bilico in quanto ha un contratto in scadenza. Infatti il centrale attende che il presidente mantenga la parola data e che gli conceda un leggero ritocco di ingaggio. Il ds Fabiani sta lavorando all’accordo da un po’ di tempo e aveva cercato di aprire al rinnovo proponendo un biennale fino al 2029, aumentare l’ingaggio attualmente fermo a 3 milioni di euro.

Non solo Romagnoli, c’è anche il futuro di Provstgaard e Belahyane da valutare. Sembra che rimarranno nella capitale mentre per quanto riguarda l’attaccante Ibrahimovic, invece, si va verso un non riscatto dal Bayern Monaco.