Calciomercato Atalanta, sfuma un obiettivo per l’attacco: i dettagli

Continua la caccia all’attaccante per l’Atalanta di Gasperini che dopo l’infortunio di Zapata e con il solo Muriel a disposizione, vuole un centravanti in vista della ripresa del campionato. Il ds Sartori confermata la cessione di Lovato al Cagliari e l’acquisto di Boga, sta lavorando per rinforzare la squadra di Gasperini con una serie di nomi per l’attacco. Il ds dovrà poi pensare alle cessioni visto che Miranchuk(che piace a Verona e Genoa) e Piccoli, sono in uscita dal club bergamasco.

il club di Gasperini, che sta cercando un attaccante già per gennaio avrebbe messo gli occhi Arthur Cabral, attaccante rivelazione del Basilea. L’Atalanta deve fare attenzione però perché il giocatore vista la scadenza di contratto fissata nel 30 giugno 2023 piace però anche alla Fiorentina, che sta cercando un erede di Vlahovic. Occhio però perché oltre ai due club di serie A in questi ore il West Ham avrebbe offerto 15 milioni di euro al Basilea, cifra soddisfacente che potrebbe indurre il club ad accettare l’offerta.