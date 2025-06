Milan, si pensa al dopo-Theo: nel mirino Zinchenko dell’Arsenal

Il Milan non sta lavorando solo al mercato in uscita, a Via Aldo Rossi si è concentrati anche sui movimenti in entrata. Con la vicina partenza di Theo Hernandez, che ha già l’accordo con l’Atletico Madrid, mancano solo gli ultimi dettagli tra i due club, i rossoneri si muovono per trovare il suo sostituto.

Milan, il sostituto di Theo potrebbe essere Zinchenko

Nel mirino c’è Oleksandr Zinchenko, nazionale ucraino classe 1996 che ha il contratto in scadenza coi Gunners. Il Milan ha messo gli occhi sul giocatore del club inglese proprio in vista dell’addio a Theo. L’accordo non sarà semplice, il giocane ucrain potrebbe arrivare a Milano, ma solo per una cifra tra i 15 e i 18 milioni di euro. Il giocatore dell’Arsenal guadagna 5 milioni netti l’anno.

I Gunners potrebbero favorire la trattativa anche perché sono in trattativa per un altro giocatore in quel ruolo. L’Arsenal sta comprando il giovane Hato dall’Ajax. In caso che l’affare non dovesse andare in porto, i rossoneri hanno già le alternative pronte, sono in lista: Udogie, Cambiaso e De Cuyper.