L’Arabia Saudita tenta anche Hakan Calhanoglu. Per il turco sono numerose le offerte arrivate. Si tratta di offerte faraoniche che è davvero difficile rinunciare. Sembrerebbe che al momento non è arrivata una chiusura da parte del centrocampista dell’Inter.

Inter, l’alternativa a Calhanoglu è Rovella

Classe 1994, Calhanoglu è arrivato a parametro zero dal Milan nell’estate del 2021. Un giocatore che ha fatto la differenza e che è stato uno dei giocatori princiapali dei successi nerazzurri dell’era di Simone Inzaghi. Al momento il centrocampista turco è sotto contratto con il club nerazzurro fino a giugno 2027 con un ingaggio da 6,5 milioni di euro netti all’anno.

Intanto che Calhanoglu decide per il suo futuro, l’Inter si guarda intorno sul mercato, tant’è che nel mirino ci sarebbe l’italiano della Lazio, Nicolò Rovella. Rovella, classe 2001 ex Juventus, che ha una clausola rescissoria da 50 milioni di euro e viene considerato incedibile dall’allenatore Maurizio Sarri e dal presidente Claudio. Per portare via Rovella dalla capitale bisognerà esercitare la clausola rescissoria, la società di Formello spingerà per rinnovare il contratto e la decisione finale spetterà proprio al regista milanese, il cui futuro potrebbe passare all’Inter.