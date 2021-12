Calciomercato Atalanta, intrigo col Cagliari: addio a gennaio

Oltre all’acquisto di Boga(non ancora ufficiale), l’Atalanta del presidente Percassi sta lavorando anche alle uscite. In attesa di capire quale sarà il futuro legato a Muriel, il ds Sartori, che è sempre più vicino ad un suo addio, sta cercando di capire quali giocatori possano fare al caso di Gasperini e quali no per la sessione di gennaio.

Aspettando Gosens, che quest’anno non ha giocato mai praticamente, visto il lungo infortunio, la difesa è il punto di forza di Gasperini visti gli uomini a disposizione, con l’ultimo arrivato, il giovane Lovato, che non trova spazio e che potrebbe andare a farsi le ossa in qualche altro club di serie A. Il Cagliari di Mazzarri, che è alla ricerca di rinforzi per la salvezza, avrebbe messo gli occhi sul giocatore, che potrebbe arrivare in prestito secco fino a giugno visto che Godin e Caceres lasceranno il club di Giulini.