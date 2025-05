Napoli vs Inter, la corsa scudetto si decide senza… allenatori

Un finale di stagione thriller quello della Serie A

Una corsa scudetto ricca di polemiche e decisiono arbitrali nel mirino di Var e opinionisti, una penultima di campionato al cardiopalma senza vittoria per nessuna delle due contendenti al titolo. Napoli fermato a Parma, Inter in casa dalla Lazio, in entrambi i casi tra i protagonisti il VAR, niente rigore per il Napoli, penalty decisivo in negativo a Milano a favore della Lazio. Polemiche silezi stampa e un’ultima giornata all’orizzonte che si preannuncia incandescente. Particolare da non sottovalutare, sia Napoli che Inter non avranno in panchina l’allenatore, squalifica per Conte e Inzaghi espulsi nelle rispettive gare. Un qualcosa di anomalo che renderà ancora più uniche Napoli-Cagliari e Como-Inter.