Calciomercato Roma, giallorossi sul giovane francese

Dopo aver acquistato Maitland Niles, primo colpo per gennaio per Mourinho che così avrà il suo sostituto di Karsdorp, Tiago Pinto è al lavoro per mettere a posto gli altri tasselli nella rosa giallorossa. Il primo compito, in questo momento, è arrivare a un centrocampista che possa allungare le rotazioni in mediana con Veretout e Cristante costretti agli straordinari (e con Villar e Diawara sul piede di partenza).

Come riporta l’edizione odierna de Il Tempo i capitolini sarebbero interessati a Boubacar Kamara, centrocampista classe ’99, attualmente in forza al Marsiglia. Il giovane mediano è titolare fisso al centro dello scacchiere di Jorge Sampaoli, ma è anche in scadenza di contratto: una situazione che ingolosisce diverse squadre che infatti vorrebbero puntare su di lui. Insomma, l’interesse della Roma c’è, ma la concorrenza è folta e agguerrita.