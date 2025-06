Palmeiras-Porto, le probabili formazioni e dove vederla

Palmeiras e Porto aprono il lunedì del Mondiale per Club FIFA. Le due squadre, sorteggiate nel girone A insieme a Inter Miami e Al Ahly, si affronteranno al MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey. I brasiliani di Abel Ferreira si presenteranno all’evento con un 3-4-3 e il tridente d’attacco sarà composto da Estevão, Lopez, Paulinho; i portoghesi, invece, punteranno su un 3-4-2-1, dove Aghehowa agirà da terminale offensivo. La partita, in programma lunedì 16 giugno alla mezzanotte italiana, verrà trasmessa in esclusiva gratuita su DAZN.

Palmeiras – Porto, le probabili formazioni

PALMEIRAS: (3-4-3): Weverton; Giay, Gomez, Bruno Fuchs; Allan, Rios, Moreno, Piquerez; Estevão, Lopez, Paulinho. All. Abel Ferreira.

PORTO (3-4-2-1): Diogo Costa; Perez, Zé Pedro, Marcano; João Mario, Varela, Eustaquio, Francisco Moura; Rodrigo Mora, Pepê; Aghehowa. All. Anselmi.