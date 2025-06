Sampdoria-Salernitana, le ultime sulle formazioni

Evani punta sul 3-5-2. Possibile coppia d’attacco composta da Coda e Sibilli in casa blucerchiata. In mezzo al campo Vieira, Yepes e Meulensteen, sostenuti da Depaoli e Ioannou sulle fasce. Nella Salernitana, diversamente, resta in vantaggio Simy in attacco, al centro con Caligara e Tongya sulle corsie laterali.

Sampdoria-Salernitana, le probabili formazioni:

SAMPDORIA (3-5-2): Cragno; Riccio, A. Ferrari, Veroli; Depaoli, Vieira, Yepes, Meulensteen, Ioannou; Coda, Sibilli. All. Evani.