Sampdoria-Salernitana, le probabili formazioni e dove vederla

La notte di Castellamare, gli incubi della retrocessione, e la speranza riaccesa per il caso Brescia. Le ultime travagliatissime settimane di Sampdoria e Salernitana convogliano nella doppia sfida play-out per l’ultimo posto nella prossima Serie B. Andata in casa dei blucerchiati nella serata di domenica, alle 20.30, ritorno all’Arechi cinque giorni dopo. La sfida del Luigi Ferraris sarà visibile, in esclusiva, DAZN.

Sampdoria-Salernitana, le probabili formazioni:

SAMPDORIA (3-5-2): Cragno; Riccio, A. Ferrari, Veroli; Depaoli, Meulensteen, Yepes, Benedetti, Ioannou; Sibilli, Coda. All. Evani

SALERNITANA (3-4-2-1): Christensen; Ruggeri, G. Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione, Amatucci, Caligara, Corazza; Tongya, Hrustic; Simy. All. Marino