Botafogo-Seattle Sounders, probabili formazioni e dove vederla

Botafogo e Seattle Sounders faranno il loro esordio nel Mondiale per Club FIFA al Lumen Field, sito proprio nella città dello Stato di Washington. Le due squadre fanno parte del girone B, che comprende anche PSG e Atletico Madrid. I brasiliani, vincitori della Copa Libertadores del 2024, potranno contrare sulla leadership e l’esperienza di Alex Telles, ex di Inter, Porto e Manchester United. Gli americani, guidati da Schmetzer, si schiereranno con un 4-2-3-1 nel quale de la Vega, Rusnak e Kent agiranno alle spalle dell’unica punta Ferreira. La partita, in programma alle 04:00 (ora italiana) di lunedì 16 giugno, verrà trasmessa in esclusiva gratuita su DAZN.

Botafogo – Seattle Sounders, le probabili formazioni

BOTAFOGO (4-2-3-1): John Victor; Vitinho, Jair Cunha, David Ricardo, Alex Telles; Marlon Freitas, Gregore; Artur, Igor Jesus, Rodriguez; Mastriani. All. Paiva.

SEATTLE SOUNDERS (4-2-3-1): Frei; A. Roldan, Ragen, Bell, Nouhou; C. Roldan, Vargas; de la Vega, Rusnak, Kent; Ferreira. All. Schmetzer.