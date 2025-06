PSG-Atlético Madrid, le probabili formazioni e dove vederla

Inizio con botto per PSG e Atlético Madrid al Mondiale per Club. I freschi campioni d’Europa affrontano i Colchoneros di Diego Simeone, in una rivincita della sfida vista nello scorso novembre in UEFA Champions League. La gara, in programma domenica alle 21 (ore italiane), sarà visibile su Italia Uno, DAZN e Mediaset Infinity.

PSG-Atlético Madrid, le probabili formazioni:

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Ruben Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Le Normand, Gimenez, Galán; Simeone, De Paul, Koke, Lino; Griezmann, J. Alvarez. All. Simeone.