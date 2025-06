PSG-Atlético Madrid, le ultimissime sulle formazioni

Supersfida tra PSG e Atlético Madrid nella gara d’esordio al Mondiale per Club per le due compagini. Tridente già visto a Monaco per Luis Enrique con Doué e Kvaratskhelia ai lati di Dembélé.

PSG-Atlético Madrid, le probabili formazioni:

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Ruben Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Le Normand, Gimenez, Galán; Simeone, De Paul, Koke, Lino; Griezmann, J. Alvarez. All. Simeone.