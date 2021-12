Calciomercato Roma: è fatta per l’esterno dell’Arsenal

La Roma ha piazzato il primo colpo di mercato

La Roma ha praticamente piazzato il primo colpo di questo mercato invernale. Secondo quanto riporta Skysport è praticamente fatta per l’arrivo in prestito con diritto di riscatto del terzino destro di 24 anni, Maitland-Niles, che è stato alcune volte impiegato anche a centrocampo.

Già sul punto di partire la scorsa estate, quando lo voleva l’Everton, Maitland-Niles è rimasto ai Gunners dopo le pressioni dell’allenatore Arteta.

Il DS della Roma Tiago Pinto, si è mosso concretamente con l’Arsenal in questi giorni al fine di imbastire un’operazione in prestito con diritto di riscatto già a gennaio.

Maitland-Niles in questo scorcio di stagione ha totalizzato otto presenze. il suo arrivo è previsto il mese prossimo in quanto il 24 enne è risultato positivo al COVID e si trova attualmente in isolamento.