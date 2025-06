Calciomercato Serie B: Vivarini al Pescara, Saporiti all’Empoli, Palumbo verso Palermo

Il Pescara ha scelto il successore di Baldini, si tratta di Vincenzo Vivarini, che firmerà entro questa sera un contratto che lo legherà alla società biancoceleste per un anno. Il primo acquisto dell’epoca Pagliuca ad Empoli è Saporiti, che sarà acquistato a parametro zero in quanto la Lucchese è fallita.

Sarà un Palermo di grandi nomi quello di Pippo Inzaghi, ed il primo acquisto potrebbe essere Palumbo del Modena, centrocampista d’attacco dei canarini, al club gialloblu come parziale contropartita potrebbe andare il portiere Desplanches. Sempre il Palermo è in pressing con il Como per riavere il portiere Audero.