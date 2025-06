Calendario Serie A, gli orari dalla prima alla terza giornata

Svelati anticipi e posticipi dalla prima alla terza giornata di Serie A. Il Genoa, come già accaduto nella passata stagione, apre il campionato contro il Lecce. In contemporanea in campo i campioni d’Italia del Napoli sul campo della vincitrice della Serie B, il Sassuolo. Alle 18 di domenica il big match di giornata tra Juventus e Inter.

Calendario Serie A, gli orari:

Prima Giornata

23/08/2025 Sabato 18.30 Genoa-Lecce

23/08/2025 Sabato 18.30 Sassuolo-Napoli

23/08/2025 Sabato 20.45 Milan-Cremonese

23/08/2025 Sabato 20.45 Roma-Bologna

24/08/2025 Domenica 18.30 Cagliari-Fiorentina

24/08/2025 Domenica 18.30 Como-Lazio

24/08/2025 Domenica 20.45 Atalanta-Pisa

24/08/2025 Domenica 20.45 Juventus-Parma

25/08/2025 Lunedì 18.30 Udinese-Verona

25/08/2025 Lunedì 20.45 Inter-Torino