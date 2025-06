Calciomercato Serie A: Çalhanoğlu verso la Turchia, Dzeko o Immobile alla Fiorentina, Di Francesco va a Lecce

Nuova pista in attacco per il Milan, che guarda verso Liverpool per l’attacco, piace Darwin Núñez, su cui c’è anche l’interesse del Napoli. I partenopei puntano anche Ademola Lookman, valutato 50 milioni dall’Atalanta.

La Fiorentina guarda in Turchia per rinforzare il reparto offensivo. Nel mirino due vecchie glorie Serie A: Edin Dzeko e Ciro Immobile, in uscita rispettivamente da Fenerbahçe e Besiktas. In chiave allenatore è vicina la firma di Stefano Pioli. Direzione Lecce per Eusebio Di Francesco.