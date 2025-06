Calciomercato Serie A: Gilardino e Simeone per il Pisa, Loftus Cheek piace alla Lazio, Lucca verso Napoli

Il Pisa dovrebbe ufficializzare a breve Gilardino come nuovo allenatore, oggi previsto incontro decisivo a Forte dei Marmi, mentre per l’attacco piace Simeone del Napoli, un cognome che a Pisa è già noto, il padre vestì la maglia nerazzurra nell’ultimo campionato del Pisa in serie A nella stagione 1990/91.

La Lazio ha chiesto informazioni al Milan sull’attaccante Loftus Cheek, mentre il Napoli stra trattando Lucca con l’Udinese, ma anche Jualu Sanchez con il Siviglia e Beukema dal Bologna.

Infine il Sassuolo ha prolungato il contratto di Berardi fino al 2028, Solet verso il rinnovo con l’Udinese, il Como si prepara ad accogliere Baturina dalla Dinamo Zagabria e resta vicino a Abde Ezzalzouli del Betis.