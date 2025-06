Mondiale per Club: L’Inter supera in rimonta l’Urawa Red Diamonds (2-1)

Urawa Red Diamonds battuto in rimonta dall’Inter

La nuova Inter di Chivu è un cantiere aperto, qualche novità e prove tattiche ma tanto lavoro da fare. Contro l’Urawa Red Diamonds gara in salita con gli avversari sorprendentemente in vantaggio. La formazione di Chivu fa gioco ma il pari fatica ad arrivare. Una zampata vincente di capitan Lautaro Martinez regala il pari ai nerazzurri, nel finale a tempo ormai scaduto arriva il gol in mischia di Valentin Carboni che regala vittoria e tre punti ai suoi. Una vittoria che, complice il pari del River Plate spiana la strada verso la qualificazione all’Inter.