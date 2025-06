Inter-Urawa Reds Diamonds, le probabili formazioni e dove vederla

Dopo il pareggio ottenuto contro il Monterrey, l’Inter è alla ricerca di una vittoria per assicurarsi il passaggio del girone E del Mondiale per Club FIFA. Nella partita contro gli Urawa Red Diamonds, Sebastiano Esposito viaggia verso la conferma accanto a Lautaro Martinez, mentre Luis Henrique potrebbe trovare una maglia da titolare in un centrocampo completato da Barella, Asllani, Mkhiitaryan e Dimarco. Nei giapponesi, orientati verso un 4-2-3-1, Kaneko, Wantabe e Matheus Savio dovrebbero agire dietro Matsuo. La partita, in programma al Lumen Field di Seattle sabato 21 giugno alle 21:00 (ora italiana), verrà trasmessa su Italia 1 e DAZN.

Inter – Urawa Reds Diamonds, le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; P. Esposito, Lautaro Martinez. All. Chivu

URAWA RED DIAMONDS (4-2-3-1): Nishikawa; Ishihara, Danilo Boza, Hoibraaten, Naganuma; Yasui, Gustafson; Kaneko, Watanabe, Matheus Savio; Matsuo. All. Skorza