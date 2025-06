Il Galatasaray in pressing sull’Inter per avere Hakan Calhanoglu, il giocatore deve decidere cosa fare e la società milanese mette la cifra per farlo partire: chiesti 40 milioni di euro.

Inter, i turchi pronti ad offrire 10 milioni a stagione

Il futuro di Hakan Calhanoglu, almeno per ora, resta in stand-by, il turco è negli USA con l’Inter per il Mondiale per Club. Il regista nerazzurro è in ritiro con l’Inter negli Stati Uniti, ma è ancora alle prese con il recupero dall’infortunio patito in finale di Champions. Intanto intorno a lui, si fanno sempre più insistenti le voci di un forte interesse da parte del Galatasaray che è pronto a dare all’Inter la cifra richiesta.

La posizione del giocatore non è ancora chiara, sembra non aver chiesto la cessione e neppure ha mandato segnali di insofferenza, ma sembra voler restar ad Appiano Gentile. Ma dalla Turchia arrivano continuamente novità, sembra che i turchi rilancino ogni giorno per arrivare al giocatore. Voci che parlano di un’offerta per un contratto a due cifre per il regista dell’Inter, 10 milioni di euro a stagione, il 35% in più di quel che guadagna a Milano. Il punto è che Calha è un giocatore sotto contratto con l’Inter fino al 2027. E l’Inter non ha la minima intenzione di lasciarlo partire.