La Roma dopo aver lasciato andare Ghisolfi e aver ufficializzato Massara, è lavoro per il prossimo mercato. I primi movimenti della Magica in questo calciomercato estivo potrebbero riguardare il centrocampo. Se in uscita i giallorossi si preparano a salutare Leandro Paredes, ormai promesso al Boca Juniors già da mesi, in entrata si attendono ulteriori sviluppi legati a Matt O’Riley.

Roma, si tratta per Matt O’Riley

Il danese del Brighton è un vecchio pallino di Gasperini, già cercato ai tempi dell’Atalanta, ed è seguito anche dal Napoli che sembra voler soffiare via l’affare ai capitolini con una super offerta, circa 30 milioni di euro. Ma a rendere le cose più semplici alla società di Trigoria è lo stesso danese che sembra aver chiesto esplicitamente di voler essere allenato da Gasperini.

Lo stesso Gasperini aveva già manifestato il suo interesse nei suoi confronti quando era all’Atalanta un’estate fa, quando anche il Rennes di Massara aveva fatto lo stesso. Il nodo però sono i 32 milioni del valore del suo cartellino: per concretizzare l’operazione, si potrebbe valutare un’operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto.