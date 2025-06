Salernitana-Sampdoria, le probabili formazioni e dove vederla

Ritorno del Play-Out di Serie B. Si riparte con il doppio vantaggio in favore della Sampdoria, vincitrice per 2-0 della gara del Ferraris di una settimana fa. In campo alle 20.30 all’Arechi di Salerno. Blucerchiati senza Cragno, infortunatosi nella prima sfida, al suo posto c’è Ghidotti. Evani verso la conferma di Coda e Sibilli in attacco. Marino lancia Bronn in difesa, fuori Ruggeri. In avanti spazio a Cerri. Simy dalla panchina. La gara sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Salernitana-Sampdoria, le probabili formazioni:

SALERNITANA (3-4-2-1): Christensen; Bronn, G. Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione, Amatucci, Hrustic, Corazza; Verde, Tongya; Cerri. All. Marino.

SAMPDORIA (3-5-2): Ghidotti; Riccio, A. Ferrari, Veroli; Depaoli, Yepes, Meulensteen, Vieira, Venuti; Coda, Sibilli. All. Evani.