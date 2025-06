Verso Salernitana-Sampdoria, le probabili formazioni: Cerri più di Simy, Evani conferma Coda

Salernitana e Sampdoria si ritrovano nel ritorno dei play-out di Serie B, in programma domenica, causa rinvio per l’intossicazione alimentare che ha toccato i giocatori della squadra campana di ritorno da Genova. Evani potrebbe confermare Coda accanto a Sibilli in attacco. Fascia sinistra a Ioannou. Nella Salernitana ipotesi Cerri alla guida dell’attacco, supportato da Caligara e Corazza.

Salernitana-Sampdoria, le probabili formazioni:

SALERNITANA (3-4-2-1): Christensen; Ruggeri, Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione, Amatucci, Hrustic, Corazza; Tongya, Caligara; Cerri. All. Marino.

SAMPDORIA (3-5-2): Cragno; Riccio, Ferrari, Veroli; Depaoli, Yepes, Meulensteen, Benedetti, Ioannou; Sibilli; Coda. All. Evani.