Calciomercato Roma, tre cessioni a gennaio: i nomi

In attesa di nuovi acquisti sul mercato, il ds Tiago Pinto dovrà cedere il prima possibile i molti esuberi in rosa, che non servono a Mourinho e che se ceduti permetteranno al general manager giallorosso di reinvestire parte del denaro. Sono da cedere infatti Calafiori, Borja Mayoral, Reynolds, Kumbulla, Santon, Fazio, Diawara, Villar, Carles Perez, Zalewski, Missori e Darboe, un’intera formazione.

Proprio quest’ultimi 3 dei giocatori più giovani in rosa sarebbero stati chiesti dal Pisa per provare a lottare per la promozione in serie A. La Roma sembra orientata ad accettare visto che come detto da Mourinho la squadra Primavera non vale una serie B e i giovani hanno bisogno di maturare il più possibile per poi tornare alla base.