Mercato Roma, dalla Spagna il colpo per la mediana

Il centrocampista è poco considerato da Simeone

Tiago Pinto cerca di tirare le fila per dare a José Mourinho i rinforzi che chiede nel minor tempo possibile. In particolare, una delle prime richieste del tecnico portoghese è relativa al centrocampo, reparto nel quale i giallorossi sono scoperti con Veretout e Cristante chiamati a fare gli straordinari in più di un’occasione.

LEGGI ANCHE

Calciomercato Roma, tentativo fallito: nuova idea per la fascia

Calciomercato Roma, che intrigo con il Real: si tratta la cessione

Un nome che potrebbe coniugare qualità e necessità di bilancio è quello di Hector Herrera. Il centrocampista messicano, in forza all’Atletico Madrid, è considerato da Simeone una seconda scelta visto che nel suo ruolo (mediano davanti alla difesa) agisce già capitan Koke. Herrera in questa stagione ha infatti giocato solamente 276 minuti in campionato e 46 in Champions League. L’occasione di mercato c’è anche se, come riporta Il Messaggero, la Roma sarebbe frenata soprattutto dall’età del messicano che ha già 32 primavere.