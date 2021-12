Calciomercato Roma, che intrigo con il Real: si tratta per la cessione

Ennesimo episodio nella telenovela Roma – Borja Mayoral. Il giocatore, che nella partita contro la Sampdoria è rimasto in panchina nonostante l’infortunio di Abraham, è sempre più lontano dalla Capitale. Mourinho ha dimostrato ancora una volta di non puntare su di lui preferendogli il giovane Felix e l’attaccante spagnolo finirà sul mercato, così come Diawara, Villar, Reynolds, Calafiori e Kumbulla. Non è escluso che la Roma cerchi un nuovo attaccante a gennaio nonostante ci siano Shomurodov e Felix.

Borja Mayoral si avvicina alla Premier Legue. Il giocatore, di proprietà del Real Madrid piace da sempre al Crystal Palace, che è pronto a offrire 15 milioni di euro per il centravanti spagnolo, al contrario della Fiorentina che sta cercando un vice Vlahovic ma che è pronta a prendere il giocatore in prestito, soluzione non gradita al calciatore visto che vorrebbe una soluzione definitiva.