Mercato Roma, il rinforzo a centrocampo arriva dalla serie A

Il centrocampista è in scadenza di contratto

Nuova pista per il centrocampo della Roma. Tiago Pinto, si sa, è sempre alla ricerca di un rinforzo per la mediana, ruolo nel quale i giallorossi sono particolarmente carenti di uomini: Cristante e Veretout sono stati infatti costretti agli straordinari anche a causa dell’infortunio di Pellegrini, che tornerà dopo la sosta, e della poca compatibilità tra il calcio di Mourinho e giocatori come Villar o Diawara.

LEGGI ANCHE

Le pagelle di Roma-Sampdoria

Calciomercato Roma, tentativo fallito: nuova idea per la fascia

Prende così piede, secondo il portale Todofichajes.com, la pista che porterebbe a Remo Freuler. Il centrocampista dell’Atalanta è in scadenza di contratto a fine stagione e non sembra intenzionato a rinnovare. Questo fatto potrebbe essere una leva importante in sede di trattativa: la dirigenza giallorossa non vorrebbe offrire più di 10 milioni per lo svizzero, ben consapevole che si potrebbe liberare a parametro zero alla fine dell’anno.