Calciomercato Roma, tentativo fallito: nuova idea per la fascia

Continua le manovre in casa giallorossa per il general manager Tiago Pinto. Dopo il pareggio deludente di ieri contro la Sampdoria, che ha dimostrato ancora una volta che Mourinho ha bisogno di rinforzi, il dirigente giallorosso sta lavorando al mercato visto che le priorità dello Special One sono un centrocampista e un terzino destro.

Spunta un nuovo nome per la fascia destra della Roma. Dopo i tentativi (falliti) per Dalot e Pedersen, il ds Tiago Pinto può virare su un nuovo obiettivo. Si tratta di Rasmus Kristensen, terzino destro che sta facendo benissimo nel Salisburgo e che il club austriaco pare intenzionato a non dare in prestito. Il giocatore danese, che quest’anno ha già realizzato 8 reti, ha un clausola rescissoria di 10 milioni di euro, cifra che il ds portoghese potrebbe spendere per accontentare Tiago Pinto visto che nei primi giorni di gennaio partirà Reynolds, mai considerato da Mourinho.