Gran finale di stagione per la Serie A, dove tutti i verdetti sono ancora incerti. Intanto la lega ha stilato il calendario per l’ultima giornata: Napoli-Cagliari e Como-Inter si giocheranno venerdì 23 maggio alle ore 20.45. Sarà venerdì 23 maggio la data che assegnerà lo scudetto.

Serie A, venerdì il verdetto scudetto 2024/25

Questa la decisione sulle gare che coinvolgono le due squadre che lottano per lo scudetto. La data esce dopo il caos in Lega Serie A, che ha portato alla sospensione del Consiglio. Da una parte c’era il Napoli capolista, in vantaggio di un punto sull‘Inter a 90′ dalla fine del torneo, che voleva giocare venerdì contro il Cagliari allo Stadio Maradona. Dall’altra invece la formazione di Simone Inzaghi chiedevano di disputare la partita contro il Como in trasferta giovedì in modo da avere più tempo per preparare la finale di Champions League contro i francesi del PSG, in programma sabato 31 maggio a Monaco di Baviera. Poi c’era la posizione di Dazn, che trasmette le partite e che puntava alla disputa delle partite il venerdì.

L’ultima di campionato andrà a decidere anche chi sarà la quarta italiana in Champions League e chi sarà invece in lotta per l’Europa League. Anche in coda alla classifica ancora è tutto da decidere. Le altre gare sono: Bologna-Genoa e Milan-Monza, ossia le due partite senza interessi di classifica, verranno disputate sabato rispettivamente alle ore 18 e alle 20.45. Tutte le altre gare, che coinvolgono squadre in lotta per l’Europa e la salvezza, sono in programma tutte in contemporanea domenica sera alle 20.45: Atalanta-Parma, Empoli-Verona, Lazio-Lecce, Torino-Roma, Udinese-Fiorentina e Venezia-Juventus.