Calciomercato Genoa, tris salvezza per Sheva: assist dal Napoli

La nuova dirigenza del Grifone, arrivata da poco, come detto dal Presidente Zangrillo in occasione degli auguri di natale, vuole stupire i tifosi con degli acquisti sul mercato per provare a dare quella continuità che manca da molto alla squadra. Il ds Spors sta lavorando appunto per accontentare Shevchenko.

Sono molti ormai i nomi che escono tutti i giorni sui giornali per la rosa di Shevchenko. Il tecnico ucraino visto che probabilmente usciranno Caicedo, Biraschi e Rovella vuole dei pesanti investimenti, a cominciare dall’attacco. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport il tecnico ha messo nel mirino Miranchuk, trequartista in uscita dall’Atalanta che però piace anche al Verona. All’ex ct piace però anche Younes, calciatore del Napoli che potrebbe rientrare dal prestito in Germania, così come Riccardo Orsolini, che non trova più spazio nel Bologna di Sinisa Mihajlovic.