Calciomercato Genoa, aperta la caccia al bomber: nome a sorpresa

Manca sempre meno all’inizio della sessione di mercato con il Genoa che per risalire in campionato dovrà sbagliare meno possibile sul fronte acquisti. Shevchenko dopo il pareggio con l’Atalanta vuole diversi acquisti sul mercato, a cominciare da un attaccante vista la probabile partenza di Caicedo.

Spunta un nuovo nome per l’attacco del Genoa. Piace infatti Theoson-Jordan Siebatcheu, punta francese dei Young Boys che quest’anno ha realizzato 11 reti in 17 presenze. Il calciatore ha un contratto con il club svizzero fino al 2024 anche se il ds Spors sta sondando la disponibilità del club per capire se ci sono margini per iniziare una trattativa. Restano in piedi poi l’ipotesi legate a Castillejo, Miranchuk e Verdi, che potrebbero dare a Shevchenko una grossa mano.