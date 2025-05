La Lazio va riorganizzata, dopo un finale di stagione inaspettato, dove la squadra non si è qualificata per nessuna coppa per la prossima stagione, la società ha un gran lavoro da fare. Tre-quattro rinforzi, al netto delle cessioni, per ripotenziare la formazione di Formello.

Lazio, tutto da rifare o basterà qualche nuovo innesto?

La dirigenza della società ne è convinta, bastano i giusti innesti per ricominciare alla grande. I giusti giocatori possono bastare per rimettere in corsa la squadra di oggi che ha comunque fatto una buona stagione. In più anche la differenza che farà il nuovo allenatore porterà a grandi risultati. Marco Baroni dovrebbe essere sostituito e in pole per la panchina risulta di nuovo Maurizio Sarri.

Con la maestria di un Comandante come Sarri a cui affidare i giovani arrivati l’anno scorso, subito smarriti e qualche giocatore di esperienza vicino, Sarri potrà fare un gran lavoro. La società non ha intenzione di lasciar partire giocatori come Noslin e Dele-Bashiru. Per Tchaouna era stata prenotata la cessione. Lotito e Fabiani hanno svolto le prime riflessioni sulla stagione, sono convinti che si poteva fare qualcosa in più. Il mercato estivo incompleto, il mercato invernale tutt’altro che pronto a parte Belahyane. Su Romagnoli regna l’incertezza, aspetta l’adeguamento che ancora non arriva, anche se c’è una trattativa in corso. Bisognerà valutare le offerte per Tavares, Gila, Guendouzi e Castellanos.