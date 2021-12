Calciomercato Genoa, pazza idea per gennaio: la lista di Sheva

Continua la caccia agli acquisti per il Genoa di Shevchenko. Il club genoano è alla ricerca di nuovi acquisti che possano dare continuità di risultati, a cominciare dall’ultimo pareggio conquistato contro l’Atalanta dell’ex Gasperini. Il tecnico ucraino vuole una “mini” rivoluzione per puntare alla salvezza, con nomi che possano entusiasmare la piazza rossoblù.

Ieri è spuntato il nome di Pjanic, centrocampista ex Juventus che trova poco spazio nel Genoa. A prescindere dal giocatore bosniaco, la nuova proprietà vuole cominciare bene con il ds Spors che sta sondando tutte le piste possibili. Restano in piedi le piste che portano a Castillejo del Milan e Vecino dall’Inter, entrambi in uscita dai club di Milano. Per l’attacco ci sono poi sempre i nomi di Miranchuk dell’Atalanta e Younes del Napoli, con i due club che chiedono 15 milioni di euro per la loro cessione, soldi che potrebbero arrivare dalle cessioni di Bani, Biraschi, Portanova, Ekuban e Caicedo.