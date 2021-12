Calciomercato Genoa, i tredici nomi per gennaio: rivoluzione totale

Questi tutti i nomi per Sheva

Terminato il girone d’andata, ora il Genoa vuole concentrarsi sul mercato. Shevchenko ha chiesto dei rinforzi per puntare alla salvezza, che a oggi potrebbe essere insperata ma che con dei nuovi acquisti potrebbe essere raggiungibile. L’allenatore ucraino vuole però cedere anche quei calciatori che secondo lui a oggi non servono come Sirigu, Biraschi e Caicedo.

Sono molti i nomi che ha chiesto Shevchenko, a cominciare dalla difesa. Piacciono infatti Kryeziu, Fazio, Gabbia e Conti del Milan, per la retroguardia difensiva visto che ci saranno diverse uscite. Diversa la questione a centrocampo dove probabilmente il Genoa acquisterà due centrocampisti tra Baselli, Lobotka e Duncan. Ecco il reparto dove Sheva ha bisogno di rinforzi visto i pochi gol messi a segno.

Il sogno dell’allenatore ucraino è Pulisic anche se è molto dura visto l’alto ingaggio del giocatore. Restano in piedi le piste che portano a Miranchuk e Yarmolenko, che Sheva conosce benissimo oltre che a Castillejo, Saelemaekers e Pellegri, che potrebbero arrivare in favore dall’amico Maldini.