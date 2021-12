Calciomercato Fiorentina, Pradè sfida Marotta: nel mirino il vice Vlahovic

Pradè a lavoro per il vice Vlahovic

La Fiorentina per continuare a fare grande calcio ha bisogno di un nuovo attaccante che sia più forte o sullo stesso livello di Vlahovic.

Il ds Pradè, che sta lavorando alle questioni legate Vlahovic e Dragowski, sta però pensando anche al mercato visto che serviranno un’alternativa all’attaccante serbo e nuovo un esterno di fascia.

Il ds Pradè ha chiaro quali sono gli obiettivi su cui investire già a gennaio. Infatti qualora la Fiorentina dovesse cedere Vlahovic sulla lista del ds viola ci sono una serie di nomi, a cominciare da Borja Mayoral.

L’attaccante che non trova spazio da Mourinho potrebbe arrivare in prestito dal Real Madrid ed è il candidato principale per l’attacco di Italiano. Restano però sempre aperte le piste che portano ad Alvarez del River Plate, Scamacca, Lucca e Belotti del Torino che piace però anche al Milan.