Empoli e Venezia raggiungono il Monza in Serie B.

Il Venezia retrocede in Serie B insieme a Monza ed Empoli.

Sono stati 90 minuti appassionati quelli dell’ultima giornata di Serie A, con sorpassi e contro sorpassi in zona retrocessione, con il Venezia che ha combattuto fino all’ultimo ma alla fine ha dovuto dire addio dopo una sola stagione alla Serie A. La squadra di Di Francesco retrocede a testa altissima, decide il match la rete nel finale di Locatelli. Insieme al Venezia retrocede anche l’Empoli che perde in casa contro il Verona, i toscani retrocedono dopo quattro stagioni consecutive di Serie A. Il Parma vince a Bergamo dopo essere stato sotto di due gol per i Ducali a segno Hainaut, e poi una doppietta di Ondrejka, impresa del Lecce che vince all’Olimpico contro la Lazio grazie ad una rete di Coulibaly.

.

I risultati:

Empoli-Hellas Verona 1-2

Lazio-Lecce 0-1

Atalanta-Parma 2-3

Venezia-Juventus 2-3