Tudor: “Conquistata meritatamente la Champions. Il futuro? La vita dell’allenatore è sempre in bilico”

Intervenuto a Sky Sport, Igor Tudor, tecnico della Juventus, ha commentato la vittoria contro il Venezia.

Per lei sono partite sempre importanti qui…

Sì, 2/3 anni fa con il Verona qua eravamo tre a zero per loro all’intervallo e abbiamo vinto 3-4, una partita pazzesca. Poi oggi di nuovo tante emozioni, adrenalina pazzesca visto cosa c’era in ballo. Ci siamo conquistati meritatamente quello per cui eravamo venuti qua a Venezia”.

Lei pensa di meritare di rimanere anche il prossimo anno?

“Posso dire che si saprà presto molto presto. Non si saprà dopo il mondiale per club, ma si saprà prima ancora un po’ di pazienza e si decide. Io sono sempre felice, sono sempre contento cioè nel senso che è bellissimo perché si è conquistato qualcosa. Però bisogna accettare questa vita di allenatore che è sempre in bilico. Il risultato ti condanna e ti dice se sei bravo non sei bravo. Non è facile sempre concentrarsi sul percorso, sulla crescita e su quello che vuoi vedere nella tua squadra bisogna trovare il gusto il piacere di fare questo lavoro perché se oggi non si vinceva per me non cambiava niente, io mi consideravo e sentivo lo stesso allenatore. Questo è il lavoro che faccio su me stesso… Però se si vince, si è un po’ più felice”.