Calciomercato Genoa, doppio colpo dal Milan: i nomi

Continua il lavoro arduo di Shevchenko ovvero quello di provare a salvare il Genoa, che ad oggi è con un piede e mezzo nella serie B.

Il tecnico ucraino, che ha raccolto una sola vittoria(e in Coppa Italia)da quando è arrivato sulla panchina del Genoa ha chiesto investimenti sul mercato alla nuova proprietà.

Per cominciare a vincere Shevchenko ha bisogno di giocatori in attacco visto quasi tutti i gol realizzati sono stati fatti da Destro. Per questo in casa Genoa si parla del ritorno di Pietro Pellegri, attaccante del Milan che ha già giocato con la maglia rossoblù.

Ma non è finita perché il giocatore potrebbe non essere il solo ad arrivare visto che al tecnico ucraino piace anche Castillejo che potrebbe arrivare dal Milan proprio insieme all’attaccante.