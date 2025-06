La Lazio non perde tempo, la società biancoceleste si occupa di entrate, di uscire di mercato, ma anche di rinnovi. In questa settimana sono arrivati due rinnovi nel giro di 48 ore. Prima Pedro, fino al 2026 a 2,2 milioni. Poi Vecino, ad un passo dall’intesa per un biennale a 1,8 milioni.

Lazio, avanti con due pilastri: Pedro e Vecino

Il ds Fabiani ieri ha rinviato il vertice con Maurizio Sarri previsto a Castelfranco di Sopra, ha pensato di occuparsi della doppia operazione. Lo spagnolo ha firmato subito, senza dubbio e senza pretese, è bastato uno scambio di mail. Oggi arriverà la sigla di Lotito, l’ufficialità è attesa entro domani. Intanto, Fabiani, nella stessa giornata di ieri ha incontrato Lucci, il manager del centrocampista uruguaiano. In poche ore due rinnovi importanti, quelli dei “vecchietti” che però faranno la differenza, saranno leader.

Pedro, 38 anni da compiere a luglio, non ha intenzione di fermarsi con il gioco del calcio, probabile che giocherà almeno 2-3 anni ancora. La promessa con la società di Formello è che fra un anno si riparlerà di futuro. Vecino, che oggi di anni ne ha 33, ma spegnerà 34 candeline ad agosto, ha le stesse intenzioni del compagno di squadra: giocare ancora. Due giocatori che faranno da leader in futuro e che fino ad oggi, nonostante l’età, hanno dato il massimo, infatti Pedro ha chiuso una stagione record: 14 gol totali, 10 in A, 4 in Europa. Vecino, pur essendo stato parecchio ai box, per un brutto infortunio, continua ad essere un giocatore essenziale.