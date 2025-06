Uno dei giovanissimi più seguiti sul mercato, in tanti volevano Corredera, il giovane talentuoso spagnolo che alla fine è stata la Roma ad accaparrarsi. I giallorossi hanno bruciato la concorrenza dei due club madrileni, Real e Atletico

Roma, è arrivato il classe 2009 Corredera da Madrid

Il classe 2009, ribattezzato dai media come il nuovo Benzema, ha avuto ieri un pranzo di lavoro nell’hotel che da qualche tempo ospita i nuovi acquisti della Roma. La nuova avventura italiana di Corredera è iniziata, si dividerà tra prima squadra e primavera della Roma.

Il giovanissimo giocatore, classe 2009, è uno dei talenti più osservati e ricercati di Spagna. Miguel Romero Corredera, attaccante del Las Rozas, un club Madrid, che in questa stagione ha segnato 14 gol in 21 partite. Con la prima squadra, che milita nella terza categoria spagnola, ha esordito a soli 15 anni mettendosi già in luce con i grandi e attirando l’interesse di diversi club tra cui Real e Atletico Madrid.

Ghisolfi ci lavora da mesi ed è riuscito a bruciare la concorrenza. La differenza giallorossa ha offerto un triennale con cifre vantaggiose a Corredera che, dopo un iniziale dubbio, ha deciso di accettare la proposta dei capitolini. L’attaccante si unirà alla Roma a partire da questo mese e inizialmente dovrebbe giocare con la Primavera, ma sarà osservato attentamente dal nuovo allenatore, Gianpiero Gasperini per poter approdare in prima squadra quando sarà pronto. La Roma continua sulla linea degli investimenti sui giovani talenti da crescere come un vivaio e puntare su di loro.